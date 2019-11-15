Два простых способа очистить побережье от мусора

Грязный секрет марсельского порта

Известен ли вам грязный секрет популярной марсельской набережной — старого порта?

Его дно покрыто слоем мусора — от старых шин и пластиковой упаковки до электрических самокатов.

Каждый год марсельские волонтёры собираются, чтобы немного прибрать. Аквалангисты поднимают мусор на поверхность, где его сортируют и утилизируют местные активисты.

Энджи Эспинель Каньон, волонтер организации "Команда 13", показывает: «Мы нашли множество самокатов, ограждений, банок и бутылок... Наша задача — не только убрать мусор, но и повысить сознательность жителей».

Изабель Пуату из ассоциации “Мертер" подсчитывает общий объём "улова": "В прошлом году мы выловили 91 кубометр мусора. Годом раньше — 131 кубометр, то есть количество мусора снизилось на 40 кубометров. В этом году, по моим прикидкам, мусора ещё меньше".

EU Beach Cleanup

Один из дайверов — Ален Дюмор — официальный представитель ЕС в Марселе. Это мероприятие — часть кампании "EU Beach Cleanup". Её талисманы, «Смурфики», помогают донести до широкой общественности информацию о проблеме загрязнения морей.

Ален Дюмор, глава представительства Европейской комиссии в Марселе, демонстрирует небольшую кучу отбросов, только что извлечённых со дна старого порта: "Весь этот мусор подлежит вторичной переработке, кроме вот этой пластмассовой тарелки. Она отправляется прямиком на свалку. Поэтому Евросоюз запретил с 2021 года все те одноразовые пластиковые изделия — тарелки, ватные палочки и так далее,— которые так часто оказываются на пляжах. Всё это будет запрещено".

Важная часть кампании — информирование местных жителей. В океан ежегодно попадают миллионы тонн главным образом городских отходов. В среднем, на каждую квадратную милю океана приходятся несколько тысяч посторонних объектов.

Оливье Бьянчимани, директор профессиональной организации аквалангистов Septentrion Environnement, комментирует по прямой видеосвязи с морского дна: "По статистике, 80% мусора попадает в море с суши. Его вымывают с берегов реки и приливы. А кое-кто даже сваливает отходы прямо в воду. Понятно же, что вот эти ограждения и велосипеды сюда не ветром занесло".

В этом году ЕС и ООН организовали более 70 таких мероприятий по очистке берегов. Почти 40 тысяч их участников собрали около 850 тонн отходов — от Камбоджи до Гаити, от Аргентины до Норвегии.

Ален Дюмор поясняет: "Контекст должен быть достаточно широким — иначе речь бы шла о локальном мероприятии, и тогда действительно, Евросоюз был бы ни при чём. Евросоюз в этом участвует именно потому, что речь идёт о глобальной проблеме с целым рядом практических и законодательных мер на международном уровне".

"Робот-пылесос" для загрязнённых акваторий

Европейский союз ведёт глобальную борьбу с загрязнением моря одноразовым пластиком, утерянными рыболовными сетями и прочим мусором: на научно-технические разработки в этой области выделено 350 миллионов евро.

Один из проектов, получивших поддержку ЕС — WasteShark, разработанный в Роттердаме. Этот мини-катамаран с дистанционным управлением собирает пластик и прочий мусор с поверхности воды. Он оборудован экологическими датчиками, питается от батарей, не производит выбросов и вмещает сотни килограммов мусора.

Ричард Хардиман, основатель Ranmarine Technologies, говорит: "Наша цель — компактность, чтобы проникать в труднодоступные места и убирать скопившиеся отходы, пока они из портов не попали в открытое море".

Компания Ranmarine — разработчик WasteShark — уже нашла покупателей в нескольких странах. Инженеры собираются сделать устройство автономным — чтобы оно самостоятельно собирало мусор и возвращалось на станцию подзарядки без помощи человека.

«Функция WasteShark довольно проста — он просто плавает вокруг и собирает мусор с поверхности",- объясняет инженер-конструктор Тесса Деспиник. "Но внутри он постоянно меняется — мы стараемся сделать его легче, эффективнее, проще в обслуживании. И мы также разрабатываем автономную версию, которая будет перемещаться по указанным вами координатам. Мы продолжаем совершенствовать технологию».

В планах разработчиков — целые стаи морских роботов-уборщиков.

"То, как я себе это представляю, к чему мы стремимся — это единый центр управления, получающий информацию о каждом роботе: где на планете он находится, как функционирует, сколько мусора собрал и так далее. Это покажет реальный эффект нашей технологии в глобальном масштабе",- заключает Ричард Хардиман.

Технологические решения и массовые мероприятия, конечно, нужны. Но самый простой способ сохранить чистоту морей — это не мусорить. Важный урок для детей и взрослых!