Гонконг: протесты обернулись рецессией

Массовые акции протеста, охватившие Гонконг с начала минувшего лета, ввергли мегаполис не только в пучину политического кризиса. По итогам текущего года впервые за последние десять лет специальный административный район КНР ожидает сокращение ВВП. Предположительно, падение составит 1,3%.

В третьем квартале текущего года экономика Гонконга продемонстрировала спад на уровне 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении снижение составило 2,9%.

Эндрю У, экономист: "Что касается внутреннего рынка. Социальные волнения с проявлением насилия в последние несколько месяцев, отразились на числе посещающих Гонконг туристов, привели к значительному снижению потребительского спроса, ухудшили настроения инвесторов. Последние исследования показывают, что местный бизнес настроен пессимистично, поскольку нет признаков того, что протесты пойдут на спад".

Негативное воздействие на экономику Гонконга оказала и торговая война между США и КНР. Между тем в правительственном докладе подчеркивается, что прекращение насилия являются основополагающими условиями для восстановления экономики. Протесты в Гонконге вспыхнули из-за намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв инициативы, антиправительственные выступления не прекращаются. Беспорядки нанесли удар по туризму, торговле и транспортному сектору Гонконга.