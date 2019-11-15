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Для чего ЕС финансирует очистку побережий по всему миру?

Для чего ЕС финансирует очистку побережий по всему миру?
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   Денис Локтев 
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Ален Дюмор, аквалангист-любитель и официальный представитель Еврокомиссии в Марселе, вместе с сотнями добровольцев принял участие в расчистке морского дна старого городского порта. Это мероприятие стало одним из более семи десятков аналогичных операций #EUBeachCleanup, проходящих по всему миру при финансовой и организационной поддержке ЕС. В чём заключаются цели этой кампании, и может ли она реально изменить ситуацию в прибрежных районах?

"Это мероприятие в Марселе — часть гораздо более широкой кампании, поскольку у нас, Европейской комиссии, помимо общеевропейского есть и мировое призвание. Вот поэтому кампания ЕС по уборке побережий проводится совместно с Организацией Объединенных Наций",- объясняет Ален Дюмор.

"Такие мероприятия проводятся во многих странах мира, в частности, по всему Средиземноморскому региону - в Италии, Испании, Алжире, в Марокко, Иордании и так далее. Это действительно глобальная кампания, потому что мы очень хорошо знаем, что отходы, которые попадают в воду, например, в Египте, рано или поздно могут приплыть на Кипр, или в Италию, или сюда, в старый порт Марселя. Поэтому наша кампания имеет европейское, средиземноморское и глобальное измерение.

Как ни удивительно, в Марселе ситуация улучшается: за те три года, что мы участвуем в очистке старого порта, тип отходов заметно изменился. Почему это происходит? Потому что наши местные партнёры из числа коммерческих компаний отнеслись к проблеме со всей серьёзностью — они следят, чтобы отходов было меньше, особенно одноразового пластика, а мусорных баков — больше, так что мусор такого рода сокращается.

Мы наблюдаем другие отходы — строительные ограждения, велосипеды и, конечно, электрические самокаты, но и их становится всё меньше. И это хороший знак. Теперь приоритетная задача — сместить акцент на переработку и повторное использование отходов, а также полную ликвидацию оставшегося мусора."

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