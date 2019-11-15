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Брюссельское бюро

"Каталонское дело" отложено до 16 декабря

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  Кнарик Хачатрян 
"Каталонское дело" отложено до 16 декабря
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Слушания по делу бывших членов каталонского правительства, Антони Комина и Льюиса Пуча, скрывающихся в Бельгии, суд королевства перенёс на 16 декабря. В этот же день будет рассматриваться и вопрос об экстрадиции в Испанию экс-главы автономного сообщества Карлеса Пучдемона.

Все трое бежали из Барселоны в разгар регионального кризиса в 2017 году.

"В Испании нет ощутимого разделения власти, - говорит Антони Комин, занимавшийся в правительстве Пучдемона вопросами здравоохранения. - На этой неделе Совет Европы призвал Мадрид провести необходимые реформы, чтобы гарантировать независимость судебной власти, гарантировать свободу правосудия от политики, потому что Совет Европы считает, что испанская судебная система - одна из наиболее политизированных в Европе".

Месяц назад, сразу же после того, как 9 каталонских политиков были приговорены к длительным тюремным срокам за проведение референдума о независимости, Верховный суд Испании выдал новые европейский и международный ордера на арест их товарищей, находящихся за рубежом. Но те утверждают, что в Испании им не гарантировано справедливое судебное разбирательство.

На вопрос о том, ждут ли они перемен от новых властей Мадрида, Льюис Пуч, ранее руководивший департаментом культуры женералитета, ответил:

"Эти слушания - ещё один шаг в международной судебной битве, в которой мы участвуем. Но это "фантастическое" правительство всего 15 дней назад пыталось диктаторским способом закрыть сайты сторонников независимости Каталонии. Надеюсь, что в следующие 15 дней, когда сформируется кабинет социалистов и "Подемос", они сменят свою идеологию".

Карлес Пучдемон, возглавлявший правительство Каталонии два года назад, был одним из инициаторов референдума о независимости, который испанские власти считают незаконным.

Через два года, истекших с тех пор, данные новых опросов свидетельствуют о том, что поддержка независимости Каталонии упала с 50% до 41%. По словам опальных каталонских политиков, это лишь свидетельствует о том, что властям Мадрида удалось запугать часть населения.

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