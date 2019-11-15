Малый бизнес: ЕС гарантирует

Найти в море беллетристики будущий бестселлер нелегко, но берлинский издатель Inkitt полагает, что разгадал секрет. Компания утверждает, что с опорой на определенный алгоритм способна объективно выбирать самые популярные сюжеты и авторов. Издательский дом также разработал уникальное приложение для интерактивного чтения, рассчитанное на любителей литературы эпохи инстаграма.

Али Альбаззаз, основатель и генеральный директор Inkitt, рассказывает: "На нашей платформе авторы размещают свои тексты, к которым мы открываем бесплатный доступ пользователей. Компьютерные программы анализируют их реакции, поведение, чтобы определить, какой текст может стать бестселлером. Лучшие истории затем полностью публикуются в нашем уникальном приложении Galatea. С ним во время чтения вы слышите звуковые эффекты и даже можете почувствовать биение сердца героев книги".

Издательский бизнес и новые технологии - стартап растет стремительно. Его проекты финансируются с опорой на венчурный капитал под гарантии и при поддержке ЕС, что вселяет уверенность в частных инвесторов компании. Руководитель фирмы отмечает: "Такой тип финансирования действительно имеете решающее значение. Он позволил увеличить пользовательскую аудиторию до 2 миллионов человек. Миллион читателей пользуются приложением Galatea, которое мы запустили всего 10 месяцев назад. Это - самое быстрорастущее приложение в сфере развлечений".

Издательский дом - одно из миллиона небольших европейских предприятий, получивших доступ к так называемому Инвестиционному плану Европы (плану Юнкера). Поддержка малого бизнеса по его линии осуществляется разными способами, в том числе и через предоставление европейских гарантий. Они упрощают доступ малого бизнеса к заемным средствам, венчурному капиталу.

Немецкий банк Investitionsbank Berlin (IBB) - один из проводников программы на местах. Представитель банка Ирен Шухт подтвердила: "Для нас, регионального банка делового развития, план ЕС - надежная поддержка, которая вдохновляет на риск, связанный с венчурным инвестированием. С 2014 года этой схемой финансирования воспользовались более 2 тысяч предприятий".

Эксперт подробнее ответила на вопросы Euronews:

Euronews: "Как инвестиционный план для Европы облегчает выдачу банковских кредитов?"

Ирен Шухт : "Существует немало индивидуальных программ продвижения для стартапов и небольших инновационных компаний, которые составлены при участии частных, региональных и европейских фондов. Investitionsbank Berlin предлагает рефинансирование в виде кредитов коммерческим банкам, так, к примеру, функционирует известная программа Berlin Innovativ. Опираясь на 50-процентную контргарантию инвестиционного плана Европы, наш банк, IBB, может пойти на 70-процентный риск дефолта. Наш пример побуждает другие берлинские банки финансировать инновационные компании и новые технологии без залога и так поддерживать проекты, которые могут показаться слишком рискованными, даже несмотря на убедительный бизнес-план".

Euronews: "Как частному предпринимателю получить доступ к этому виду финансирования?"

Ирэн Шухт: "В Берлине и пригороде работают два агентства, которые выступают в качестве первых контактных адресов для компаний, которым нужна помощь в финансировании. Сеть Enterprise Europe Berlin-Brandenburg предоставляет информацию о возможностях получения финансирования по линии программ ЕС, помогает наладить международные партнерские отношения. Наш банк обеспечивает доступ к прямому или опосредованному финансированию в сотрудничестве с коммерческими банками. Еще мы управляем более чем половиной Европейских структурных инвестиционных фондов, предназначенных для Берлина. Конкретно мы предлагаем гранты под научно-исследовательские проекты, микрокредиты и венчурный капитал для технологических стартапов".

Цифры и факты:

Целью Европейского инвестиционного плана, запущенного Европейской комиссией в 2014 году, стала мобилизация 315 миллиардов евро дополнительных инвестиций для поддержки европейского производства. На октябрь 2019 года мобилизованы 439,4 миллиарда евро, к 2020 году сумма должна вырасти до 500 миллиардов.

По оценкам, более миллиона стартапов и малых предприятий получили выгоду от сотрудничества по линии Инвестиционного плана.

Inkitt, берлинское издательство, получило инвестиции от венчурного инвестора Frontline Ventures с опорой на гарантии и поддержку от ЕС.

Творческий и культурный сектор, в котором работает Inkitt, обеспечивает 12 миллионов рабочих мест в ЕС и оборот в полтора миллиарда евро.

Полезные ссылки

Инвестиционный план для Европы

Результаты реализации инвестиционного плана в Германии

Творческий сектор в ЕС

Повышение конкурентоспособности творческого и культурного секторов для обеспечения роста и создания рабочих мест.