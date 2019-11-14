Хорхе Лоренсо уходит из MotoGP

Испанский мотогонщик Хорхе Лоренсо объявил о завершении профессиональной карьеры. 32-летний спортсмен сообщил, что уйдёт из MotoGP после завершения Гран-при Валенсии в эти выходные. Причиной стали травмы после целой серии аварий в этом сезоне. В частности, у спортсмена обнаружили трещины в двух позвонках. Лоренсо и руководство «Хонды» приняли совместное решение прекратить сотрудничество.

Хорхе Лоренсо дебютировал на MotoGP в 2002-м в 15-летнем возрасте. Уже в 2007-м он стал самым успешным в истории испанским мотогонщиком в классе 250, одержав 16 побед. А в 2010-м Лоренсо завоевал первый титул в королевском классе, набрав рекордное количество очков — 383.

Всего в карьере испанца — 47 побед и три чемпионских титула.