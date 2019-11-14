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Тьерри Анри возглавил Montreal Impact

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  Павел Барсуков 
Тьерри Анри возглавил Montreal Impact
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Француз Тьерри Анри возглавит канадский футбольный клуб «Монреаль Импакт». Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления до 2022-го. К работе чемпиона мира и Европы приступит в середине января, перед началом нового сезона в высшем дивизионе североамериканского футбола.

На предыдущем месте — на посту главного тренера «Монако» — француз проявил себя не лучшим образом. Из-за личных конфликтов с игроками клуб отказался от его услуг в январе этого года.

В Северной Америке Анри заканчивал свою карьеру игрока: 4 года защищал цвета «Нью-Йорк Ред Буллз», забил 52 гола, а в 2013-м добился победы в регулярном чемпионате MLS.

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