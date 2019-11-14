Папа римский об интернете и детях

Папа римский Франциск призвал технологические компании в срочном порядке принять меры, призванные гарантировать безопасность несовершеннолетних. В числе таких мер он назвал устранение из интернета детской порнографии и предотвращение доступа детей к эротическим и порнографическим сайтам в Интернете.

"Теперь уже ясно, что интернет компании не могут считать себя просто технологическими платформами, не несущими никакой ответственности за то, как они используются их клиентами. Поэтому я призываю их незамедлительно взять на себя ответственность перед несовершеннолетними за их чистоту и будущее", - сказал папа, выступая на конференции в Ватикане, посвящённой вопросам безопасности интернета для несовершеннолетних. В ей приняли участие религиозные лидеры разных конфессий, а также представители представители Apple, Google, Microsoft, Facebook, организаций по защите детей, правоохранительных и судебных органов.

"Что делает явление еще более тревожным, - добавил папа, - это тот факт, что подобные материалы широко доступны даже для несовершеннолетних через Интернет, особенно через мобильные устройства. Это, безусловно, будет иметь пожизненное влияние на них".

По мнению понтифика, интернет-компании должны стараться определять возраст пользователей и в соответствии с этим ограничивать им доступ к контенту. Он призвал также шире сотрудничать с правоохранительными органами в их борьбе с детской порнографией.

Ранее папа Франциск также заявил, что если люди не будут осторожны с искусственным интеллектом, то они регрессируют до уровня варваров. По его мнению, развитие искусственного интеллекта может привести к обществу, где главным законом будет закон сильнейшего.