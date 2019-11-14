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Брин Терфель покорил австралийских меломанов

Брин Терфель покорил австралийских меломанов
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  Katharina Rabillon 
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Равноправность музыкальных жанров и уникальная сочетаемость репертуара - эти принципы легли в основу программы, представленной Брином Терфелем в Австралии. На сцене Сиднейского оперного театра он спел репертуар золотого музыкального фонда - от Вагнера до бродвейского мюзикла "Юг Тихого океана" через традиционную кельтскую музыку, особенно созвучную для него, валлийца. Вместе с харизматичным исполнителем на сцену оперы, включенной в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО, вышла и его жена, арфистка Ханна Стоун.

Терфель представил свою программу так: "Я начинаю концерт с Вагнера, пою последнюю сцену "Валькирий" - там, где Вотан в последний раз прощается с любимой дочерью. Пою и переживаю самые разные чувства. Я, отец трех сыновей, теперь воспитываю и маленькую дочь. Это придает особый смысл партии Вотана.".

Его супруга, бывшая королевская арфистка Ханна Стоун, сыграла для гостей Сиднейской оперы "Танец священный" и "Танец мирской" Дебюсси.

"Это особые произведения в истории арфы, - считает она. - Как их определить? Наверное, как воздушные, эфирные".

Терфель продолжает музыкальную программу знаменитой арией со свистом из оперы "Мефистофель" итальянца Арриго Бойто. Исполнитель вспоминает: "У моего отца было три прекрасных колли, которых он звал свистом из любого уголка наших гор. Я всегда знал, что тоже могу хорошо свистеть".

Супруги отметили, что совместные концерты обогащают их - и по-человечески, и в музыкальном плане.

"Меня очень вдохновляет Ханна, - признается Терфель. - Она репетирует просто с военной дисциплиной".

Ханна в свою очередь рассказала: "Брин - прирожденный исполнитель, у него такое блестящее владение сценой, все на это обращают внимание. Но это еще не все. Он очень сконцентрирован во время исполнения. Это отражается на мне, я тоже успокаиваюсь".

Оба исполнителя - валлийцы, очень любят народную музыку. Так в программе концерта появилась фольклорная "Песнь у моря". Терфель и Стоун строят совместные творческие планы.

"Я хочу вместе с Ханной попробовать кое-что еще, - заявил Брин. - Например, интерпретировать фольклор валлийцев с голосом и арфой".

Журналист • Katharina Rabillon

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