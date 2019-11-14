Без пяти минут румынский еврокомиссар

Адина-Иоанна Валеан, скорее всего, станет следующим еврокомиссаром по транспорту. Христианский демократ из Румынии - ветеран Европарламента, где она заседает с 2007 года.

До недавнего времени Валеан возглавляла Комитет по промышленности, исследованиям и энергетике. В ходе слушаний в четверг она поддержала программу Евросоюза по борьбе с климатическими изменениями.

«Европейская зелёная сделка должно гарантировать европейцам доступ к экологически устойчивому транспорту по сходным ценам, - сказала румынка. - Чистые средства передвижения должны служить нашим гражданам, бизнесу и экономике наилучшим образом".

Валеан была направлены в Брюссель новым правительством Румынии после того, как первоначальный кандидат Бухареста был отклонен Европейским парламентом.

Её утверждение на пленарной сессии поможет ослабить численное превосохство мужчин в Еврокомиссии, чего энергично добивается новый председатель Урсула фон дер Ляйен.