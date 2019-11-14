Проверка кандидата в еврокомиссары от Венгрии

Оливер Вархеи надеется стать следующим Еврокомиссаром по расширению Союза. На слушаниях в Европарламенте этот венгр отмежевался от политики премьер-министра Виктора Орбана, у которого натянутые отношения с руководством Евросоюза, и обещал представлять только интересы ЕС.

Он сыграет важную роль в присоединении западнобалканских стран.

«Мы должны продолжать распространение демократии, процветания и верховенства закона в сердце нашего континента, на Западных Балканах, - сказал Вархеи. - Это в их интересах, это в наших интересах».

Вархеи был послом Венгрии в ЕС; его действительно считают не политическим назначенцем, а технократом.

«Он спокойно отвечал на такие вопросы, - сказал венгерский проправительственный евродепутат Кинга Галь. - Оливер продемонстрировал глубокое здание своего будущего портфеля и проявил себя профессионалом в дипломатии".

А левый оппозиционер считает, что венгерский еврокомиссар должен ещё больше дистанцироваться от правительства:

«Выступление Вархаи не внушило нам особенной уверенности в нём, - сказал Аттила Ара-Ковач. - Он несколько улучшил предотавление о себе, когда заявил, что не имеет ничего общего с политикой Орбана. Но и в этом мы не слишком уверены».

Оливел Вархаи — уже второй кандидат, предложенный Брюсселю Будапештом. Ранее Европарламент отверг бывшего министра юстиции Ласло Трочани, уличив его в конфликте интересов.