Самый важный в Брюсселе француз

Тьерри Бретон преодолел предпоследний барьер на пути в Еврокомиссию — ему осталось получить большинство голосов на пленарной сессии Европарламента. Франция выдвинула эту крупную фигуру в деловом мире на пост еврокомиссара по внутреннему рынку.

На слушаниях перед депутатами в четверг Бретон заверил, что у него нет конфликта интересов:

«Я принял радикальные решения, - сказал без пяти минут еврокомиссар. - Я буду отстаивать общие интересы — при этом действовать независимо, поэтому что у меня нет каких-либо личных деловых интересов, никакого бизнеса. Я продал все свои акции, ушёл со всех руководяших постов в компаниях, я раскрыл всё! »

Бретон контролировал французские и международные технологические кампании. Он обещает укрепить глобальную конкурентоспособность Евросоюза:

«Мы не проиграли битву, есть много технологий, в которых мы занимаем лидирующие позиции, я-то уж знаю, - продолжал кандидат. - Это в частности касаться зелёных технологий. Европа обойдёт всех в этой сфере, станет первым технологическим континентом в мире, я в этом убежден ».

Париж направил в Брюссель Бретона после того, как депутаты подвергли сомнению честность Сильви Гулар. А её выдвинул президент Эммануэль Макрон.

Обоих французских кандидатов подозревали в конфликте интересов радикальные левые и "зелёные", правые их безусловно поддерживали, а социалистов интересовала их профессионалная пригодность.