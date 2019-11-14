Умер продюссер Бранко Лустиг

Умер Бранко Лустиг. Оскароносный продюсер скончался в Загребе в возрасте 87 лет.

Он родился в 1932 году в Хорватии в еврейской семье. Из-за своего происхождения во время Второй мировой войны два года провел в Освенциме, затем Берген-Бельзене. Большая часть его семьи в концентрационных лагерях погибла.

В 1950-х юноша учится на актера, начинает свою кинокарьеру как ассистент режиссёра, позже сам становится режиссером и, наконец, продюссером. При его помощи появляются более сотни хорватских, а затем американских фильмов. Лустиг переезжает в США в 1980-х.

Толерантность - одна из главных тем его картин.

В 1994 году драма "Список Шиндлера" Стивена Спилберга о немецком бизнесмене, спасшем более тысячи евреев от гибели во время Холокоста, получает "Оскар".

Ни одной, пяти премий Американской киноакадемии удостаивается в 2001-м "Гладиатор" Ридли Скотта.

Не менее известны публике и такие ленты, появившиеся на свет благодаря Лустигу, как триллер "Ганнибал" с Энтони Хопкинсом о докторе-людоеде Ганнибале Лектере и историческая драма "Черный ястреб" о сражении в Могадишо в ходе миротворческой операции ООН в Сомали в 1993 году.

Чуть более десяти лет назад Лустиг вернулся в родную Хорватию и стал почётным президентом Еврейского кинофестиваля - "Фестиваля толерантности" - в Загребе. В мае этого года ему присвоили звание почетного гражданина города за выдающиеся заслуги в "развитии культуры демократического общества и взаимонимания между народами".