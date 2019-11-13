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Италия

Рекордно высокая вода

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  Павел Барсуков 
Рекордно высокая вода
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Reuters
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Уровень воды в Венеции достиг самой высокой за полвека отметки: 187 см по данным местных властей. Всего чуть-чуть остаётся до рекорда 1966 года — 194 см. Сообщается о двух погибших.

Три водных автобуса, курсирующих по каналам, затонули и застряли под мостами из-за поднявшейся воды.

Всего затоплено 85% Венеции. На одном из островов Лагуны — Сан-Серволо — разрушены пристани, обвалилась часть защищающей его стены. Сейчас на острове нет электричества и доступ туда затруднён.

Reuters

Под водой скрылась площадь св. Марка, затоплен и одноимённый собор. В крипте и базилике вода находится на отметке 110 см. В ряде районов напором воды перевернуло деревянные мостки, которые предназначены для передвижения туристов на случай высокой воды. Власти города закрыли школы и детские учреждения и планируют ввести чрезвычайное положение.

Reuters

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро винит во всём изменения климата: например, собор Святого Марка затапливало шесть раз за 1200 лет, из них четыре раза — за последние 20 лет. В то же время он подверг суровой критике реализацию системы MOSE — подъёмных ворот, которые должны предотвращать наводнения в городе. Проект реализуется уже много лет и неоднократно подвергался критике за несовершенные технические решения и огромную стоимость, связанную в том числе с коррупцией — за которую был арестован, в числе прочих, предыдущий градоначальник..

Непосредственная причина рекордно высокой воды — проливные дожди, которые обрушились на весь север Италии. Метеорологи пока не прогнозируют улучшения ситуации.

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