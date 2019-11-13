Умер велогонщик Раймон Пулидор

Знаменитого французского велогонщика Раймона Пулидора не стало. Тот, кого соотечественники называли ласково "Пупу", скончался в больнице городка Сен-Леонар-де Нобла в возрасте 83-х лет. "От упадка сил", - сказали врачи.

"Он был для нас больше, чем велосипедист", - написало в среду французское издание L'Equipe.

''Раймон сделал отличную карьеру, очень долгую карьеру: 18 лет он участвовал в соревнованиях, за его плечами 14 велогонок "Тур де Франс", рекордное число подиумов в общем зачёте (8). Он стал настоящей легендой турнира, хотя ни разу ему не довелось одеть жёлтую майку лидера . Заветная жёлтая майка, которую ему так хотелось примерить, осталась не завоёванной ни разу, но именно этот факт и вошёл в историю", - сказал нынешний директор "Тур де Франс" Кристиан Прудом.

Родившись в простой крестьянской семье, Раймон, повзрослев, днём работал в поле, а тренировался по ночам. В 60-х годах за его противостоянием с другим прославленным французским гонщиком Жаком Анкетилем следила вся страна.

Пулидор становился чемпионом Франции, а из супермногодневок он лишь раз выиграл "Вуэльту Испанию". Но за него болели и переживали больше, чем за победителей, с досадой и любовью дав ему прозвище "Вечно второй".