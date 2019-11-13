Траурная церемония в Париже

130 имен, 130 оборванных жизней... В Париже и столичном пригороде Сен-Дени почтили память жертв терактов, совершенных радикальными исламистами 13 ноября 2015 года.

Заключительным пунктом в маршруте траурной процессия стал концертный зал "Батаклан", где от рук террористов погибли 90 зрителей.

В шествии приняли участие глава МВД Франции Кристоф Кастанер, министр юстиции республики Николь Беллубе, мэр Парижа Анн Идальго, а также родственники и близкие погибших.

Слова поддержки высказал президент Франции Эммануэль Макрон. "Давайте вспомним обещание, которое мы себе давали, — оставаться едиными, чтобы не позволить победить тем, кто это сделал", — написал он в своем "Твиттере".

Выступая во вторник в эфире радиостанции France Inter, госсекретарь при МВД Лоран Нуньес отметил: "Угроза изменилась, приняла другие формы, но уровень опасности остается высоким. Мы все должны быть бдительными. В 2015 году нападения планировались издалека, люди, которые совершили теракты во Франции, приехали из Сирии и Ирака, а сейчас мы сталкиваемся с угрозой безопасности со стороны преступников местного происхождения, у которых не всегда есть связи с группировкой ИГИЛ из-за того, что она потеряла влияние в регионе".

Режим чрезвычайного положения был отменен во Франции 1 ноября 2017 года. Полиция сохраняет расширенные полномочия в сфере борьбы с терроризмом.