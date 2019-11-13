В Будапеште судят предполагаемого боевика ИГИЛ из Сирии

Скован по рукам и ногам. В Венгрии начался суд над сирийцем, которого обвиняют в терроризме и преступлениях против человечности. По данным следствия, в 2011 году Ф. Хасан дезертировал из армии Арабской Республике и стал одним из полевых командиром группировки "Исламское государство".

"Это боевик, и он замешан в убийствах. Он составлял списки людей, которые должны были умереть"- говорит Йожеф Тамаш Сабо, представитель суда.

Хасана задержали в будапештском аэропорту в конце 2018 года. В суд его доставили под усиленной охраной в сопровождении десятка хорошо вооруженных сотрудников отдела по борьбе с терроризмом

Речь же идет о событиях 2015-го в сирийской провинции Хомс. Радикалы расправлялись с несогласными и организовывали показательные казни. В частности, голову отрубили местному имаму, жителей заставили смотреть. В зале суда продемонстрировали видеозапись, на которой якобы запечатлен подозреваемый в момент совершения убийства.

Сам 27-летний сириец все обвинения отрицает, заявляет, что в оговоренный период времени был в Турции и теперь хочет видеть свою семью. Защита указывает, что ему было бы сложно составлять "смертельные списки": он неграмотный.

"В Венгрии только и разговоров, что о террористах, которые под видом мигрантов прибывают в Европу. Впервые здесь судят мужчину за его связь с "Исламским государством", за серию преступлений, совершенных в Сирии", - говорит корреспондент Euronews Габор Тонач.