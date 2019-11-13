Премьер-министр Судана о миграции, терроризме и мире

Налаживаются отношения Евросоюза с Суданом. В апреле прошлого года в этой стране был свергнут военными и арестован президент Омар аль-Башир, правивший почти 30 лет. Новое правительство, поддержанное старшими офицерами, унаследовало гражданскую войну, разруху, экономический кризис.

За советом и помощью в преодолении этих проблем премьер-министр Судана Абдулла Хамдук приехал в Брюссель. В интервью Euronews он сказал, что на переговорах с руководством ЕС был поднят также вопрос о потоке беженцев из его страны.

Премьер-министр Судана Абдулла Хамдук:

«Мы говорили о миграции. Мы смотрим на неё с точки зрения нашего развития. Мы надеемся, что сотрудничество с ЕС поможет нам удерживать в стране молодых людей. Мы ведь не хотим лишать Судан будущего. Создав для молодежи более благоприятные условия, мы сможем отговорить многих людей от трудного путешествия через Средиземное море в Европу".

Соединенные Штаты включили в Судан список стран-спонсоров терроризма. Премьер-министр пытается эту меру отменить - помощью ЕС.

Абдулла Хамдук:

«С американской администрацией ведется постоянный диалог об исключении Судана из списка государств, поддерживающих террористов. Я получил приглашение посетить Вашингтон и решил воспользоваться им в следующем месяце. Это будет продолжением наших попыток вызволить Судан из “чёрного» списка. ЕС как сообщество или его отдельные члены могут сыграть в этом большую роль".

Главная задача Абдуллы Хамдука на внутреннем фронте - остановить братоубийственный конфликт. Этот экономист пытается поддерживать хорошие отношения с военными.

Премьер-министр Судана:

"Основной целью переходного периода в Судане является прекращение войны. Мы определили четыре дороги, которые ведут к миру. Первая — это экономическое и социальное развитие. Вторая — выплаты компенсаций пострадавшим. Третья дорога – решение политические вопросов и улучшение государственного управление. Четвёртая — укрепление мер безопасности".