«Демократическое цунами» прекращает блокировать дороги

«Демократическое цунами», радикальное движение сторонников независимости Каталонии, приняло решение прекратить манифестации на автомагистралях региона. Самая крупная акция движения, в рамках протестов против тюремных сроков для лидеров каталонских сепаратистов, начавшихся в понедельник, – блокирование автомагистрали пересекающей испано-французскую границу.

Во вторник эта трасса была также заблокирована с французской стороны местными сторонниками независимости региона. Движение на магистрали было восстановлено после вмешательства полицейского спецназа. В среду у здания французского консульства в Барселоне прошла демонстрация против неоправданного, по мнению её участников, применения силы.

В первой половине дня силы испанской и региональной полиции разблокировали трассу в Жироне. Но протестующие переместились в город Сальт, где воздвигли новую баррикаду.

В пробках оказались сотни автомобилей. Сотрудники гражданской обороны раздают им питание, воду и тёплые одеяла.