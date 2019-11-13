Южная Кванза, житница Анголы

Провинция Южная Кванза - это одна из житниц Анголы. Она известна большим разнообразием сельскохозяйственных культур и домашнего скота. По площади, она почти вдвое больше Бельгии. Южная Кванза получила крупные инвестиции, которые окупаются как в сельском хозяйстве, так и в животноводстве.

В этом выпуске программы "Бизнес в Анголе" мы узнаем, как развивается провинция благодаря мегафермам и с мелким фермерским хозяйствам.

Компания Aldeia Nova работает примерно с 700 мелкими фермерами и их семьями в 14 близлежащих деревнях. Она снабжает их животными и кормами и платит за производимые ими продукты.

Коби Тривицки, генеральный директор, Aldeia Nova: "Мы обращаем внимание на то, чтобы привлекать к работе, как мужчин, так и женщинам. Мы также обращаем внимание на окружающую среду, на качество, на честность, и, наконец, мы платим вовремя и платим столько, сколько они заслуживают".

Производство компании включает в себя тысячи литров молока в сутки, переработанных в масло, сыр, мороженое и йогурт, 6 тонн мяса в неделю и четверть миллиона яиц в день Кроме того Aldeia Nova продает миллион литров соевого масла в год.

Благодаря улучшенным дорогам и иной инфраструктуре, Aldeia Nova может конкурировать с другими крупными производителями в таких супермаркетах, как этот в столице Луанде и других городах. Это большое достижение для тех сотен фермеров в Южной Кванзе.

Некоторые фермеры, как Хулио Мигель, выращивают кур и продают яйца через Aldeia Nova. Каждый из них получает два-три гектара земли.

Хулио Мигель, фермер: "Это требует ответственного подхода, потому что если вы хотите, чтобы компания доверяла вам и дала вам птиц, вы должны работать должным образом - соблюдая порядок и дисциплину, которых они ожидают. В таких случаях компания доверяет фермеру. Вот так мы получаем доход, чтобы содержать семью, водить детей в школу, поддерживать домашнее хозяйство".

Для реализации проекта потребовались зарубежные инвестиции от одной израильской компании, а также четкое руководство, благодаря которому Коби Тривицки, установил атмосферу доверия и заинтересованности в сотрудничестве с фермерами.

euronews: "Коби, ты вырос в кибуце, как это помогает тебе сейчас в том, чем ты занимаешься?"

Коби Тривицки: "Кибуц учит видеть другие потребности, потребности других людей. Учит работать, понимать сельское хозяйство и думать о людях вокруг вас, а не только о себе".

Для инвесторов, которые понимают здешний рынок, открывается много возможностей в сельском хозяйстве и смежных секторах, особенно на фоне улучшения состояния инфраструктуры.

Эдуардо Лима, Региональный менеджер, Lonagro/John Deere: "Приложено много усилий, и я чувствую это как иностранный инвестор. Я вижу, как все изменилось, стало больше поддержки, в инфраструктуре, в энергетике, появились новые плотины".

"Фазенда Санто Антонио" - это мегаферма. С учетом уже привлеченных 45 миллионов и запланированных еще 10 миллионов евро инвестиций - это самая крупная орошаемая ферма в Анголе, включающая 5000 гектаров выращиваемых культур и 1200 голов крупного рогатого скота.

euronews: "Жозе, ваша компания была основана здесь 12 лет назад с 400 головами крупного рогатого скота. Почему именно Южная Кванза ?"

Жозе Александр Сильва, менеджер, "Фазенда Санто Антонио":

"В Южной Кванзе хорошая погода, здесь есть вода, две реки. Здесь хороший климат, что очень важно, и высота. Благодаря этому у нас будет лучшая свинина, лучшая говядина и лучшая кукуруза, чтобы кормить Анголу".

euronews: "Что мы здесь видим? Все части вашей операции?"

Жозе Александр Сильва: "Здесь мы выращиваем кукурузу или сою, в зависимости от времени года. Там вы можете увидеть около 790 свиноматок, которые дают почти 22000 поросят в год. Там вы можете увидеть наш производственный цех, где мы превращаем кукурузу и сою в комбикорм или муку, а мука - это пища для людей в Анголе. У нас также есть скот. Мы хотим, чтобы люди приезжали сюда, чтобы инвестировали. Нужно около 200 таких ферм, чтобы Ангола стала самодостаточной".

Принимая эти вызовы, международные компании продвигаются вперед в Анголе, оставляя за спиной конкурентов.