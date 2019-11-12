Испанские социалисты договорились о создании коалиции с левой партией "Подемос"

Испанские социалисты и левая партия "Подемос" достигли предварительного коалиционного соглашения в попытке сформировать правительство. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный источник в рядах Социалистической партии.

Исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес и лидер "Подемос" Пабло Иглесиас провели личную встречу.

В воскресенье в стране состоялись четвертые за четыре года всеобщие выборы. По их итогам победа досталась Испанской социалистической рабочей партии, получившей 120 из 350 кресел в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Таким образом, ни одной политической силе не удалось получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Сразу после этого политические силы начали переговоры о создании коалиции. Социалисты при этом отметили, что готовы к сотрудничеству со всеми партиями, кроме ультраправой "Вокс".