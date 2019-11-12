Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Испания

Срочная новость

Испанские социалисты договорились о создании коалиции с левой партией "Подемос"

 Комментарии
  Ольга Кепински  Euronews 
Испанские социалисты договорились о создании коалиции с левой партией "Подемос"
Авторское право
REUTERS/Sergio Perez
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Испанские социалисты и левая партия "Подемос" достигли предварительного коалиционного соглашения в попытке сформировать правительство. Об этом Reuters сообщил высокопоставленный источник в рядах Социалистической партии.

Исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес и лидер "Подемос" Пабло Иглесиас провели личную встречу.

В воскресенье в стране состоялись четвертые за четыре года всеобщие выборы. По их итогам победа досталась Испанской социалистической рабочей партии, получившей 120 из 350 кресел в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Таким образом, ни одной политической силе не удалось получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Сразу после этого политические силы начали переговоры о создании коалиции. Социалисты при этом отметили, что готовы к сотрудничеству со всеми партиями, кроме ультраправой "Вокс".

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.