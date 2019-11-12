Nissan Motor: падение прибыли

Японский производитель автомобилей Nissan Motor сообщил о снижении плана продаж на следующий год, речь идёт об 11-летнем минимуме. Причиной этому стало 70% падение квартальной прибыли за период с июля по сентябрь текущего года. Такое положение дел связывают с сильной йеной и существенным падением продаж по всему миру, которые за минувшее полугодие сократились на 6,8% по сравнению с предыдущим годом. В компании связывают ситуацию с изменением стратегии, предусматривающей не погоню за объёмами продаж, а получение прибыли с каждого проданного автомобиля, и утверждают, что двигаются в верном направлении.