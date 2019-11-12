В Гонконге усилились беспорядки после того, как в понедельник один из полицейских применил против протестующих огнестрельное оружие. Один человек получил при этом ранения. В полиции утверждают, что сотрудник использовал оружие для самозащиты. Между тем манифестанты настроены решительно и не намерены прекращать свою борьбу:

– Это борьба целого поколения, эта борьба определит, сохранится ли наша идея, то есть наш идеальный образ жизни и тот Гонконг, за который мы держались так долго, которым так долго дорожили – сохранится ли всё это. Мы не допустим, чтобы это изменилось.

Демонстранты пытались перекрыть движение в деловой части Гонконга, выкатывая на улицы мусорные баки и ломая светофоры. Это привело к автомобильным заторам и нарушению движения автобусов и поездов наземной линии метро. Серьёзные беспорядки происходили и в других районах города, в особенности вокруг студенческих городков. Ряд школ и университетов был закрыт из соображений безопасности.

Массовые протесты, поводом для которых стало намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, не утихают здесь уже пять месяцев.