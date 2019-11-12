Роль НАТО в защите ЕС

Страны Евросоюза одобрили 13 совместных проектов по укреплению сотрудничестве в области обороны и безопасности. Они договорились, в частности, совместно использовать свои вооруженные силы, повышать общую боеспособность и оперативную готовность.

Председательствовавший на встрече в Брюсселе министр обороны Финляндии отметил, что Евросоюз и НАТО не дублируют, но дополняют друг друга:

«И ЕС и НАТО сталкиваются с новыми вызовами, такими, как киберугрозы, изменение климата, искусственный интеллект. Нам нужно сотрудничать для решения этих проблем, - сказал Антти Кайкконен. - При этом ЕС сделал хорошие шаги в последние несколько лет в обеспечении своей защиты».

Встреча проходила на фоне усилившихся дебатов о роли НАТО, которую недавно подверг сомнению президент Франции. Многие европейские политики разделяют его озабоченность по поводу ослабления решимости Соединённых Штатов прийти на помощь какому-либо из своих заокеанских союзников в случае нападения на него.

Но австрийский министр возразил:

«Я не соглашусь со словами Макрона о том, что у НАТО, якобы, "умирает мозг", это вовсе не так, - сказал Томас Старлингер. - Напротив, у нас есть две хорошо функционирующие организации: с одной стороны, военный альянс НАТО, но прежде всего, Европейский Союз ".

Выступая во вторник на Парижском форуме мира, Эммануэль Макрон назвал своих критиков «лицемерами», за то, что они отказываются признать «неэффективность некоторых международных организаций».

По словам французского лидера, необходимо более тесное сотрудничество между странами.