"Трабант" - эрзац благополучия

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Спустя 30 лет после падения берлинской стены кое-кто с ностальгией вспоминает жизнь при социализме, когда у всех были работа, бесплатное здравоохранение и образование, а также минимальный, но достаток.

Живущий в Брюсселе португалец гордится своим автомобилем «Трабант». Жозе Гонсалвеш считает, что Германская демократическая республика рачительно относилась к хозяйству и природе:

«Я не говорю, что социалистическая модель в Восточной Германии была идеальной. Но стоит сравнить её с другими моделями, - сказал он. - Возьмём, например, этот "Трабант". Он был разработан в конце 50-х годов и выпускался с небольшими изменениями до 1991 года, служил людем долго и верно. А сейчас мы меняем машину каждые 3 года, потому что производитель то и дело выпускает новую версию своего автомобиля, и я не нахожу эту практику экономной или устойчивой».

Прохожий в бельгийской столице спутал "Трабант" с какой-то "русской" машиной.

Левый депутат Европарламента из Германии Мартин Ширдеван вспоминает, что «Трабант» был доступен большинству трудящихся:

«Я не думаю, что люди хотели бы вернуться к восточногерманскому социализму. Но современное государство должно быть более социально ориентированным, каким и была ГДР. Там была достигнута высокая степени общественного равенства. Думаю, нам нужно избавиться от одностроннего подхода к ГДР и воссоединению Германии — в них были свои минусы и свои плюсы».

Другим депутатам обломок Берлинской стены у здания Европарламента напоминает о крахе общества, в котором не хватало свободы, демократии и богатства.

Проверка кандидатов в еврокомиссары

Комитет по правовым вопросам Европейского парламента проверил финансовые декларации кандидатов в еврокомиссары от Франции, Румынии и Венгрии. Евродепутаты заслушают в четверг трёх недостающих членов коллегии, которую возглавит Урсула фон дер Ляйен.

Если они будут одобрены на пленарном заседании, то будет проведено окончательное голосование, и тогда новая Еврокомиссия сможет приступит к работе.

Маркировка товаров из еврейских поселений

Европейский суд посчитал недостаточным указывать «сделано в Израиле” на товарах, которые производятся на оккупированных территориях. Он обязал импортёров маркировать специальными ярлыками продукцию еврейских поселений, чтобы потребитель мог делать "этический" выбор.

Палестинцы приветствовали это решение судей в Люксембурге.