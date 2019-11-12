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Австралийский этап ЧМ по ралли отменён

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  Марфа Васильева 
Австралийский этап ЧМ по ралли отменён
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رويترز
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Последний сезонный этап чемпионата мира по классическому ралли (WRC), он должен был состояться в Австралии с 14-го по 17 ноября, отменен из-за масштабных лесных пожаров на северо-востоке континента.

Решение принято правительством Нового Южного Уэльса, Международной автомобильной федерацией и аварийными службами штата. Сначала - для обеспечения безопасности заключительного этапа - было решено сократить трассу заезда. Но во вторник, после сообщений об ухудшении пожарной обстановки на северо-востоке штата (в том числе в районе Кофс Харбор, где пролегают спецучастки ралли), организаторы приняли решение отменить этап. Примечательно, что заготовленные запасы продовольствия руководство чемпионата решило раздать местному населению.

Чемпион мира 2019 года досрочно определился на предыдущем этапе, который состоялся в Испании с 24 по 27 октября: им стал эстонец Отт Тянак из команды "Тойота".

В огне с минувшей пятницы погибли 3 человека, 7 числятся пропавшими без вести. Во вторник лесные пожары вплотную подступили к Сиднею: два очага возгорания зафиксированы всего в 15 километрах от центра 5-миллионного мегаполиса.

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