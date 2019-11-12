С шестой попытки: Циципас обыграл Медведева

В первом туре Итогового турнира ATP в Лондоне Даниил Медведев уступил Стафаносу Циципасу 7:6, 6:4. Несмотря на то, что в начале грек часто ошибался, россиянин так и не получил ни одного брейк-пойнта.

Победу Циципас праздновал очень эмоционально: он впервые обыграл Медведева за шесть очных встреч; а личные отношения между теннисистами считаются весьма напряжёнными.

Для Медведева, сеянного на Итоговом турнире четвёртым, это второе поражение подряд. В этом сезоне он принял участие в девяти финалах ATP.

В другом матче этой же группы победитель прошлогоднего Итогового турнира Александр Зверев обыграл сеянного первым Рафаэля Надаля: 6:2, 6:4. Немец заработал три брейк-пойнта, испанец не получил ни одного.

В следующем туре, в среду, Медведев встретится со Зверевым, а Циципас — с Надалем.