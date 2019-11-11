Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Cult

Японец выиграл Международный конкурс имени Адольфа Сакса

Японец выиграл Международный конкурс имени Адольфа Сакса
Euronews logo
  Ольга Кепински 
Размер текста Aa Aa

Японец Кента Сайто выиграл Гран-при Международного конкурса молодых саксофонистов, прошедшем в бельгийском Динане — родном городе изобретателя музыкального инструмента Адольфа Сакса.

27-летний Сайто обучался в Токийском университете искусств. Он стал втором японцем, выигравшим престижнейший конкурс, участие в котором могут принимать саксофонисты в возрасте до 30 лет.

Приз за второе место также уезжает в Страну восходящего солнца. Его получила Руи Озава — студентка Национальной консерватории Парижа.

Третья премия досталась французу Сандро Компаньону.

Всего в престижном конкурсе, проходящем раз в 4 года, приняли участие 94 саксофониста из 19 стран мира.