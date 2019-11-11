Японец выиграл Международный конкурс имени Адольфа Сакса

Японец Кента Сайто выиграл Гран-при Международного конкурса молодых саксофонистов, прошедшем в бельгийском Динане — родном городе изобретателя музыкального инструмента Адольфа Сакса.

27-летний Сайто обучался в Токийском университете искусств. Он стал втором японцем, выигравшим престижнейший конкурс, участие в котором могут принимать саксофонисты в возрасте до 30 лет.

Приз за второе место также уезжает в Страну восходящего солнца. Его получила Руи Озава — студентка Национальной консерватории Парижа.

Третья премия досталась французу Сандро Компаньону.

Всего в престижном конкурсе, проходящем раз в 4 года, приняли участие 94 саксофониста из 19 стран мира.