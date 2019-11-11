Сийярто: Венгрия хочет больше уважения от ЕС

С обновлением состава Еврокомиссии Венгрия связывает надежды на разворот в отношениях между Будапештом и Брюсселем. Об этом в интервью Euronews рассказал министр иностранных дел Петер Сийярто. Он обвиняет чиновников ЕС в отсутствии равных подходов ко всем членам союза и в пренебрежении к национальным интересам государств:

«Мы очень надеемся, что председатель фон дер Ляйен будет с большим уважением относиться к странам-членам Европейского Союза, чем господин Тиммерманс или господин Юнкер. Европейские институты должны понимать, что они не могут быть независимыми от стран-членов ЕС».

Критики правительства Венгрии заявляют, что значительную часть средств ЕС, выделяемых для страны, получают олигархи. Сийярто эти претензии отвергает:

«Есть есть системная коррупция, деньги исчезают. Если нет системной коррупции, деньги не исчезают, деньги расходуются на благие цели, например, на поддержку экономики, на борьбу с безработицей, на сокращение национального долга. Если вы посмотрите на Венгрию, то увидите, что у нас нет безработицы, уже девять лет нам удаётся сокращать национальный долг. Когда мы пришли к власти, дефицит бюджета составлял 7%. Теперь дефицит — 1%. У нас рост 5,2%. Эти цифры доказывают, что у нас не может быть системной коррупции».

С критикой распределения финансовой помощи Венгрии выступало Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, однако Сийярто не берётся комментировать эти заявления. Отказ Будапешта от участия в проекте Европейской прокуратуры он объясняет заботой о национальных интересах:

«Вы знаете, что суверенитет для нас чрезвычайно важен. Мы очень долго боролись за суверенитет и независимость, очень часто в нашей истории приходилось их защищать. И мы не позволим никому влиять на нашу страну или на её внутреннее развитие».