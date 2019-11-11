Китай инвестирует в Грецию

Китайская продукция стала поступать на греческий рынок в 1990-е годы. С тех пор торговые отношения между Грецией и Китаем быстро развивались. В последнее время в греческую экономику потекли китайские капиталы, и объёмы инвестиций достигают 7,5 миллиардов евро.

– Китайские инвесторы в Греции заинтересованы в транспорте, «зелёной» энергии, недвижимости, туризме, судоходстве, – поясняет Никос Гианнидис, вице-председатель греко-китайской торговой палаты. – У Греции решающая роль, потому что порт Пирей – ближайшая точка к Суэцкому каналу. Как сказал китайский президент, это «голова дракона» для Шёлкового пути. Греция также обладает инфраструктурой, благодаря которой может быть обеспечена доставка китайских товаров в остальную часть Европы.

Когда речь заходит о китайских инвестициях в Грецию, то прежде всего вспоминается компания Cosco и порт Пирей. Под китайским руководством пропускная способность порта значительно выросла, при этом были созданы сотни новых рабочих мест. В то же время в местных деловых кругах подчёркивают свой вклад в достижение успеха.

– Конечно, мы гордимся тем, что стали теперь главным портом в Средиземном море. Это приносит большую пользу местным жителям и экономике, – говорит Василис Коркидис, председатель торговой палаты Пирея. – Но мы бы хотели подчеркнуть очень важный момент, и ключевое слово здесь, на мой взгляд, это «взаимность». Ведь именно мы предоставили китайской компании всю эту инфраструктуру, имеющую очень важное географическое положение, и мы хотели бы, чтобы взамен местное общество и экономика получали от этого выгоду.

Не меньший интерес представляет для китайских инвесторов и местная недвижимость – ещё и потому что её приобретение позволяет владельцу получить вид на жительство в Евросоюзе. В собственность китайских граждан перешли уже более 4000 греческих объектов недвижимости, многие из которых сдаются туристам через платформы краткосрочной аренды.