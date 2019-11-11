ЕС одобрил санкционный механизм против Турции

Совет ЕС одобрил в понедельник механизм введения санкций против Турции за незаконную геологоразведку в Восточном Средиземноморье: имеются в виду работы в исключительной экономической зоне республики Кипр.

Первые меры воздействия Брюссель ввёл в июле, сократив финансовую и кредитную помощь и свернув переговоры по ряду вопросов.

Новые санкции включают запрет на въезд в ЕС и замораживание счетов. Но пока «чёрный список» пуст.

Федерика Могерини, еврокомиссар по внешней политике:

«Следующий шаг — определение конкретных лиц и организаций, которые могут оказаться в списке. Насчёт того, когда и как это будет происходить — такие вопросы будут решать соответствующие рабочие группы внутри Совета ЕС и, возможно, Совет в целом».

Анкара настаивает, что её действия законны и основаны на договоре с Турецкой республикой северного Кипра — которую признаёт только сама Турция. В свою очередь турецкое руководство не признаёт договоры о разграничении акватории и шельфа, заключённые Кипром с близлежащими странами. В Анкаре подчёркивают, что готовы защищать свои интересы в том числе силовыми методами.