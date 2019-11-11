Жизнь и работа в Санье

Курорт Санья на острове Хайнань в Китае становится популярным туристическим направлением. Но некоторые иностранцы приезжают сюда, чтобы сделать его своим домом. Они работают здесь во всех отраслях, от туризма до образования.

Двадцати девятилетняя Шарлотт Манетт родом из Бельгии. Она изучала китайский язык в Пекине, а затем переехала жить в Санью. Сегодня у Шарлотт свое фотоагентство, специализирующееся на предсвадебных фотосессиях, но на европейский манер.

Шарлотт: "Итак, Людо, ты можешь сделать снимок Мелоди, она останется там..."

euronews: "Привет, Шарлотта, я Деймон".

Шарлотт: "Привет, Деймон, приятно познакомиться".

euronews: "Извините, что прерываю вас. Примерно так вы работаете каждый день?"

Шарлотт Манетт, генеральный директор DreamArt Photography: "Да-да вроде того. Сегодня мы снимаем Мелоди. Она на самом деле блогер и влиятельный человек здесь, в Санье. В целом мы пытаемся сделать эту очень традиционную китайскую предсвадебную фотографию со всеми платьями и придать ей более французский оттенок. Больше европейского стиля и моды".

Можно считать, что жизнь Шарлотт удалась. Она занимается любимым делом, используя язык и творческие навыки в Санье. А в этом месте она любит проводить свое свободное время.

Шарлотт: "Мне нравится, что это практически совершенное место. С одной стороны, у вас есть океан, прекрасные пляжи, а с другой - настоящий город с центром, где вы действительно можете чем-то заняться. И в то же время, здесь есть горы с тропическими лесами и многообразная природа. Так что я думаю, что все это суперсовершенно".

Годфри - еще один европейский иммигрант, для которого Санья также стала вторым домом. Он приехал из Франции, где раньше служил на флоте. И вот уже девять лет мужчина живет и работает в Санье. Его детище - пристань Серенити, которую он создавал с нуля.

euronews: "Годфри, когда вы приехали в Санью девять лет назад, существовала ли уже эта пристань для яхт?"

Годфри Цвигарт, директор Sanya Serenity Marina: "Нет, там не было ничего, кроме пляжа".

euronews: "Сейчас, когда смотришь вокруг, видишь много роскошных яхт. Все это выглядит очень красиво... Думаю, это место стало очень популярным".

Годфри: "Люди из Саньи и Китая приезжают сюда на каникулы, наслаждаются закатом, пляжем, водными видами спорта".

euronews: "И я думаю, что для иностранных гостей, это тоже должно быть интересно".

Годфри: "Да, это так. И мы также организуем много международных гонок".

На самом деле, проходившая здесь регата The Ocean Race, считается одним из самых значимых событий в мире парусного спорта.

Годфри Цвигарт: "За последние 10 лет в Санье все очень сильно и стремительно развивается. Сегодня это действительно сравнимо с Ривьерой, мы - новые Канны Китая".

euronews: "Если у тебя выдался тяжелый рабочий день в офисе, что ты предпочитаешь делать, чтобы расслабиться в Санье? Какие самые лучшие места?

Годфри: "Ищу хорошие рестораны с хорошей едой, чтобы поужинать с друзьями, время от времени хожу в бар. Вы знаете, здесь, в Санье, жизнь очень хорошая и спокойная. Здесь все очень приятно".

На данный момент в Санье проживает довольно много иностранцев, среди которых есть румыны, французы, англичане, русские и украинцы. Многие из них предпочитают в свободное время собираться на футбольном поле.

Генри Грин, учитель из Милтон-Кинса, Великобритания: "Невозможно жаловаться на работу на тропическом острове. И играть в футбол здесь здорово. Вы можете приехать сюда и встретить людей из разных стран - китайцев, русских, французов... И независимо от того, на каком языке вы говорите, вы можете просто собраться вместе для общения на языке футбола".

Бо Гуан, гид, международное туристическое агентство Sanya Holiday: "Мы выделяем свободное время в нашем напряженном графике не только для занятий спортом, но и для того, чтобы помочь иностранцам лучше интегрироваться в жизнь и культуру Саньи. Китай - страна дружбы, поэтому надо помогать друг другу".