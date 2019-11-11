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Бизнес

Миллиард за минуту

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  Павел Барсуков 
Миллиард за минуту
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Китайский ритейлер Alibaba бьёт собственные рекорды: ещё до окончания 24-часовой распродажи в «День холостяка» компания заработала 31 миллиард долларов, превысив показатели прошлого года. Первый миллиард был получен за одну минуту и 8 секунд.

«День холостяка» отмечают в Китае и других азиатских странах 11 ноября: дата состоит из одних единиц, что символизирует полное одиночество. С недавних пор к празднику устраивают массовые распродажи, так что в Азии он стал аналогом «чёрной пятницы» в США.

Считается, что Alibaba Group первой распространила эту практику и на сетевые торговые площадки шесть лет назад.

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