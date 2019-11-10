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Триумф братьев Маркесов

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  Мария Горковская 
Триумф братьев Маркесов
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Праздник спорта на улицах каталонской Серверы. Братья Маркесы отмечают двойную победу в шоссейно-кольцевых мотогонках. В октябре 26-летний Марк из "Хонды" в шестой раз стал чемпионом MotoGP. 23-летний Алекс оформил титул в серии Moto2.

"Мы отмечаем два чемпионских титула - в классах Moto2 и MotoGP. Я безумно рад за брата, он очень много работал. А теперь пришло время повеселиться", - говорит Марк.

"Моя мечта исполнилась, - признается Алекс. - Я праздную свою победу с семьей, друзьями, жителями родного города. Это невероятно. Да еще столько людей приехали из других мест. Мечты сбываются. И это надо хорошенько отметить"

Маркесы повторили собственный успех 2014 года. Когда впервые в истории Гран-При в один год чемпионами мира стали родные братья.

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