Лула обвинил Болсонару в обнищании бразильцев

Вышедший в пятницу на свободу экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, которого в Сан-Паулу горячо встречали сотни сторонников и соратников по Партии трудящихся, обрушился с резкой критикой на действующего президента страны Жаира Болсонару. Он обвинил его в росте безработицы и обнищании бразильцев и пообещал объединить левых, чтобы одержать победу на выборах 2022 года и улучшить экономические условия рабочего класса.

Луис Инасиу Лула да Силва, бывший президент Бразилии: "Я уверен, что если у нас будет здравый смысл и мы будем усердно работать, то в 2022 году так называемые левые, которых так боится Болсонару, победят ультраправых, которых мы всегда стремимся победить. Эта страна не заслуживает такого правительства, как сейчас".

Со своей стороны, Болсонару напомнил, что в соответствии с законами страны Лула по-прежнему не имеет права баллотироваться на выборах.

Президент Бразилии Жаир Болсонару: "Большинство бразильского народа честны и трудолюбивы. Мы не уступим место и не будем иметь дел с сидельцем. Он свободен, но у него за спиной все равно остаются все совершенные им преступления".

Одновременно по Бразилии прокатилась волна протестов против освобождения Лулы да Силвы. По мнению демонстрантом, его выход из тюрьмы - это сигнал для других преступников о том, что можно и дальше воровать у народа, не опасаясь правосудия.