Немецкие профсоюзы грозят Lufthansa. В воскресенье руководство компании провело переговоры с объединением пилотов и бортпроводников UFO. Их главное требование - повышение зарплат.

Если дирекция не пойдет навстречу, пригрозили профсоюзы, в ближайшие дни последуют новые забастовки. Своеобразная разминка прошла в минувшие дни, когда часть персонала Lufthansa - крупнейшего на сегодняшний день авиаперевозчика в Европе - отказалась выходить на работуо.

Только в четверг и пятницу было отменено 1300 рейсов, в том числе международные. Компания понесла значительные убытки, а пассажиры были вынуждены отложить свои поездки или искать других авиаперевозчиков.

В ответ руководство Lufthansa пообещало рассмотреть жалобы сотрудников и повысить заработную плату. Однако весь вопрос в том, насколько, и устроят ли эти уступки профсоюзы?