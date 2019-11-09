Россия vs. Запад: где свободы СМИ больше? | #КУБ

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На конференции ОБСЕ Россию критиковали за ущемление свободы слова. Власти РФ жаловались на притеснения отечественных журналистов на Западе. Глава МИД Сергей Лавров напомнил о том, как на конференцию по свободе СМИ в Лондоне не пустили сотрудников RT и Sputnik. Министр призвал прекратить "порочную практику подавления альтернативных точек зрения".

"Такую линию в полной мере ощущают на себе российские медиаресурсы, вокруг которых во многих странах нагнетается атмосфера враждебности и недоверия, а их представители за рубежом сталкиваются с многочисленными препонами при осуществлении профессиональной деятельности – от отказа в получении пресс-карт и аккредитаций до депортаций и даже арестов", - заявил Лавров.

#КУБ На конференции ОБСЕ Россию критиковали за ущемление свободы слова. В Москве, в свою очередь, заявляют о притеснениях российских журналистов на Западе. Как вы думаете, где СМИ свободнее? Publiée par Euronews на русском sur Jeudi 7 novembre 2019

Недавно глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев обрушился с критикой на Facebook за то, что тот удалил российскую сеть аккаунтов. С этих страниц якобы пытались влиять на общественное мнение в африканских странах.

По словам Косачева, по той же логике из соцсети нужно удалить все русскоязычные аккаунты иностранных СМИ, которые критикуют российских властей: "Ведь американские и европейские СМИ за все хорошее, а российские желают только зла тем же бедным африканцам. И кто их ещё защитит от пагубного влияния, как не американские цензоры?"

Зимой Facebook заблокировал несколько аккаунтов, связанных с RT. Главный редактор канала Маргарита Симоньян тоже возмущалась тому, насколько по-разному на Западе относятся к СМИ, в зависимости от того, кто им дает деньги:

"Если проблема в том, что в названии проекта не было громко указано, что он финансируется из России, так у радио "Свобода" такого тоже не указано. И ничего, вещают спокойно. И не только они".

По данным неправительственной организации "Репортеры без границ", Россия в рейтинге свободы слова занимает 149 место – позади Венесуэлы, но впереди Бангладеш.

"Приведи примеры свободы прессы в России, за исключением отравлений, убийств и выбрасывания журналистов из окон", - написал у себя в Twitter несколько месяцев назад ведущий канала CNN Джим Шуто.

К этому еще можно добавить аресты журналистов. Самым громким за последние месяцы стало дело Ивана Голунова. Многих журналистов задерживали на летних акциях протеста.

Проявлением цензуры называли и создание комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

В последние годы на фоне ряда резонансных судебных разбирательств из-за лайков и репостов и принятия не менее резонансных законов об интернете много стали говорить о цензуре в сети. На прошлой неделе исполнительный секретарь "Репортеров без границ" назвал закон о "суверенном интернете" попыткой поднять на новую ступень интернет-цензуру в России. На этой неделе масла в огонь подлил глава Чечни Рамзан Кадыров:

"Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, - если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится". В Кремле слова Кадырова отказались комментировать.

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