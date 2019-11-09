Судьбоносный день Германии

Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены, которая была одним из символов холодной войны. В Берлине в субботу прошла серия торжественных мероприятий. В них приняли участие президент Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель, а также лидеры стран Вишеградской группы - Польши, Венгрии, Словакии и Чехии.

Выступая перед гостями на церемонии в капелле мемориала "Берлинская стена", Меркель отметила, что день 9 ноября стал судьбоносным для немецкой истории - Германия в этот день вспоминает и жертв еврейских погромов 1938 года.

"9 ноября, когда особым образом пересекаются ужасные и счастливые моменты нашей истории, учит нас, что мы должны решительно противостоять ненависти, расизму и антисемитизму. Этот день учит нас делать все возможное, что в наших силах, для защиты свободы и демократии, достоинства человека и верховенства закона", - сказала Меркель.

Вместе с гостями церемонии Ангела Меркель зажгла свечи у мемориала разделенного города и жертв коммунистической тирании. В связи с 30-летним юбилеем падения "Берлинской стены" празднования начались ещё 4 ноября и закончатся в воскресенье. Только в столице было запланировано около 200 мероприятий.