Код да Винчи: тайны "Мадонны в скалах"

Удивительное путешествие с Леонардо да Винчи предлагает совершить своим посетителям Лондонская Национальная галерея. На выставке, открывшейся девятого ноября, можно проследить, как мастер эпохи Возрождения создавал картину "Мадонна в скалах" для капеллы в церкви Сан Франческо Гранде в Милане. Заказ был получен в 1483 году. Эта картина хранится в Лувре. Несколько лет спустя художник начал писать второе полотно (теперь оно хранится в Лондоне) и закончил его к 1508-му.

Габриэль Финальди: директор Лондонской Национальной галереи: "Идея заключается в том, чтобы использовать опыт погружения и цифровые технологии для исследования этого великого шедевра по случаю 500-летия со дня смерти Леонардо в 1519 году. Что мы делаем? Мы отправляем посетителей в путешествие по тем местам, которые были знакомы Леонардо да Винчи. Публика сможет насладиться пейзажами, которые видел сам художник. Его интерес к свету, оптике, к церкви и алтарю, которых больше не существует. Мы показываем в какой обстановке создавалась картина".

Один из разделов выставки посвящен тому, как Леонардо да Винчи работал со светом и тенью. Здесь также представлены результаты исследования, позволяющие проследить, какие изменения художник вносил в композицию в ходе работы. Их удалось выявить благодаря инфракрасному и гиперспектральному анализам, позволяющим составить схемы распределения на холсте цинка, входящего в состав красок.

Кэролайн Кэмпбелл, куратор : "Что действительно интересно, если мы говорим о Леонардо да Винчи, так это то, как художнику в своих работах удавалось создавать эффект трехмерного пространства, эффект живого присутствия. Делать это ему позволяли его великие исследования в области оптики. Уже в то время, работая над картиной, он понимал, что люди будут смотреть на нее с разных точек и, что все воспринимают свет по разному".

"Леонардо: пережить опыт создания шедевра". Так в Лондонской Национальной галерее назвали выставку, посвященную гению да Винчи. Экспозиция будет открыта до 12 января 2020 года.