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Австралия

В Австралии сгорел заповедник с коалами

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  Вероника Доваль 
В Австралии сгорел заповедник с коалами
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По меньшей мере три человека погибли и семеро пропали без вести в результате лесных пожаров в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Более 30 местных жителей получили ранения. По данным региональной пожарной службы, на территории штата зарегистрировано более 80 возгораний, 36 из них остаются нелокализованными.

Чрезвычайная ситуация объявлена в 4 районах штата, для 16 выпущено предупреждение о подготовке к эвакуации. Огнем уничтожено 150 жилых домов, ряд административных зданий, тысячи гектаров леса, в том числе - в густонаселенном месте обитания коал. По предварительным оценкам, жертвами лесных пожаров уже стали приблизительно 350 сумчатых животных, при этом их общая численность в заповеднике составляет от 500 до 600. На борьбу с огнем мобилизованы более тысячи пожарных и 300 единиц спецтехники.