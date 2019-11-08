Европейский день инноваций Huawei

"Четвертая промышленная революция" создает новый мир, используя комбинацию технологий, стирающих грани между физическим и цифровым миром. Вскоре миллиарды связанных между собой объектов вокруг нас будут генерировать данные, которые можно использовать для повышения производительности и улучшения качества нашей жизни.

Вот почему крупные телекоммуникационные игроки, компании и правительства по всему миру усердно работают над развертыванием 5G. Эта сверхбыстрая связь позволит нам разблокировать искусственный интеллект и Интернет вещей. Для Европы крайне важно оставаться в авангарде инноваций. Как это можно сделать? Благодаря сотрудничеству.

Европейские лидеры в различных секторах, таких как технологии, промышленность, энергетика и здравоохранение, собрались в Париже в рамках Европейского дня инноваций Huawei и мероприятия Eco-connect, чтобы вместе найти способы ускорения цифровизации континента.

Абрахам Лю, главный представитель в ЕС Huawei: "Huawei работает в Европе более 20 лет. Мы помогаем операторам предлагать наши решения при строительстве Европейской информационной магистрали для будущих поколений, чтобы сохранить лидерство в "Четвертой промышленной революции". Только за 2018 год вклад Huawei в европейский ВВП составил более 12,8 млрд евро. Кроме того мы поддерживаем 169 000 рабочих мест в Европе".

Тем не менее, Европейский Союз и некоторые государства-члены, такие как Германия, обеспокоены тем, что работа над 5G с компаниями, не входящими в ЕС, поднимает вопросы безопасности. Они считают, что это может сделать Европу более уязвимой для кибератак и слишком зависимой от иностранных поставщиков. Европа недавно выпустила рекомендации, направленные на то, чтобы сделать сеть 5G более безопасной.

Руководитель одной из немецких компаний, предоставляющей телекоммуникационные услуги, считает, что важно идти в ногу с инновациями.

Маркус Грубуш, управляющий директор, Tempton Industrial Solutions: "У Huawei в настоящее время есть передовые технологии. И может быть, другие отстают от них на полтора-два года. Лично мне интересно, эта рекомендация политически мотивирована? Ведь Huawei уже предоставляла оборудование для 3G и 4G".

Жозианн Кутаяр, член Европейского парламента: "Когда Европа принимает меры регулирования, это следует рассматривать не как ограничение, а как возможность улучшить стандарты. Однако это не означает, что мы не можем сотрудничать с иностранными партнерами, потому что в противном случае мы можем оказаться в изоляции".

В компании Huawei считают, что их опыт необходим для того, чтобы помочь Европе использовать новые возможности, такие как Искусственный интеллект.

Цзян Тао, Huawei: "Мы инвестируем 100 миллионов евро в создание экосистемной программы искусственного интеллекта. Это Huawei Atlas 900, самый мощный кластер искусственного интеллекта в мире. Если вы ищете что-то в небе, где около 200 000 звезд, то в настоящее время ученым потребуется около 74 часов, чтобы выполнить поиск. А при использовании нашего Atlas 900, на это уйдет всего 10 секунд".

Искусственный интеллект - это не только роботы, компьютеры и интеллектуальные фабрики, но и реальные приложения в повседневной жизни людей. Здравствуйте, Алекс, расскажите нам о приложении StorySign.

Алекс Ли, Huawei: "К счастью, эта история близка моему сердцу. У меня есть трехлетняя дочь, и я с удовольствием читаю ей по вечерам, чтобы наше общение и отношения стали еще лучше и ближе. Но на нашей планете 32 миллиона глухих детей, у которых нет такой возможности, и мы не можем с этим смириться. Huawei тесно сотрудничает с мультипликационной студией Aardman Animation для создания StorySign. Это приложение можно загрузить бесплатно. Я просто открываю его, указываю книгу, и оно переведет этот текст на язык жестов".

Цифровая интеграция лежит в основе стратегии Huawei. Его проект Tech4All направлен на улучшение жизни и возможностей людей с помощью технологий. Huawei заявляет, что решит любые проблемы безопасности, которые могут возникнуть.

Карл Сонг, вице-президент по глобальным коммуникациям, Huawei: "Мы хотим в ближайшие пять лет подключить еще 500 миллионов человек. Для Huawei очень важно сотрудничать с Европой. Мы считаем, что кибербезопасность - это технологическая проблема. Мы можем ее решить, основываясь на фактической базе".

Европа рассматривает 5G как основной актив для конкуренции на мировом рынке и рассчитывает, что доходы от него к 2025 году достигнут 225 миллиардов евро.