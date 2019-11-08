Альберт Ривера - нетипичный политик

Альберт Ривера - восходящая звезда в стане испанских либералов и один из главных соперников премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Ему 39 лет, но политической карьере Риверы могут позавидовать многие. Основанная им партия "Граждане" всего за несколько лет с нуля смогла вырасти в силу, с которой сегодня вынуждены считаться в Испании даже признанные тяжеловесы мира политики.

В апреле этого года глава правительства Педро Санчес даже предложил Ривере сформировать альянс с социалистами. Но тот отказался: амбиции слишком велики, чтобы играть вторым номером.

На нынешних выборах Ривера рассчитывает упрочить результаты "Граждан" в парламенте Испании. Получится ли?

Нетипичный кандидат

Альберт Ривера молодой, обаятельный и абсолютно нетипичный политик. Он родился в Каталонии, но при этом является убежденным сторонником единой Испании с равными в правах регионами. Ни о какой автономии для Каталонии и речи быть не может, говорит он.

На решающих предвыборных теледебатах для пущей убедительности Ривера принес в студию булыжник, заявив, что такие камни летели в полицию и в витрины магазинов во время недавних беспорядков в Барселоне.

В этой связи он обвинили правительство в нерешительности. и заверил, что в случае избрания наведет порядок более жетскими мерами.