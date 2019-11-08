Высокое искусство часовщика

Благородство формы и содержания. Неискушенному наблюдателю может показаться, что это замысловатые ювелирные украшения, но это не так. Женеве прошел знаменитый Международный салон часов (Grand Prix d'Horlogerie de Geneve), который нередко называют "Оскаром" для ведущих брендов в этой отрасли и часовых дел мастеров.

"Создание часов требует филигранной техники. Но настоящий мастер также должен обладать чувством прекрасного и страстью. Без этого ничего не выйдет", - считает глава Женевского салона часов Рэймон Лоретан.

Драгоценные металлы, инкрустация бриллиантами, редкие камни, изящество форм... И все же часы - это, в первую очередь, точность! Поэтому один из призов в этом году достался часам с миниатюрным атомным механизмом, позволяющим достигать высочайшей точности. Впрочем, купить такие часы может позволить себе далеко не каждый - их цена превышает 2,5 млн евро.

Ну, а главный приз - "Золотую стрелку" - в этом году жюри присудило модели Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin - часам относительно недорогим (138 тысяч евро) со строгим классическим дизайном от компании Audemars Pigue.

"Умные часы" и протесты в Гонконге

Из Женевы перенесемся в совсем другой часовой пояс - в Гонконг. На протяжении последних месяцев здесь не стихают массовые уличные протесты. Этот факт вызывает серьезную обеспокоенность многих именитых брендов, поскольку именно на Гонконг приходится около 10% мировых продаж часов класса люкс.

"Для нашей компании это одно из основных направлений. Поэтому на фоне событий в Гонконге мы вынуждены искать другие векторы, где туристическая отрасль продолжает показывать рост", - рассказал Euronews CEO Bvlgari Жан-Кристоф Бабен.

Впрочем, это не единственная проблема. В текущем году продажи "умных часов" от таких производителей, как Apple и ряда других, впервые превысили продажи традиционных наручных часов. И эта тенденция продолжит расти.

"Умные часы" отслеживают ваш пульс, умеют снимать ЭКГ, наблюдают за циклами сна, позволяют читать уведомления и отвечать на звонки, а также оплачивать покупки и управлять рядом функций телефона... На этом фоне развитие концепции smart watch будет одним из наиболее быстрорастущих направлений в ближайшие годы.

Но все же эксперты уверены, что спрос на эксклюзивную продукцию премиум класса будет всегда.