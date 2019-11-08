Берлин: стена в головах

Еще 30 лет назад Берлин был разделен печально известной стеной, сегодня это яркая, объединенная европейская столица. Вряд ли какой-либо другой город может похвастаться столь бурной историей или столь стремительными изменениями.

Фотограф Готфрид Шенк, живущий в Берлине с 1970 года, собрал снимки, отображающие преобразование города.

Готфрид Шенк, фотограф: "Для фотографа Берлин - это, конечно, Эльдорадо и неисчерпаемый ландшафт для творчества. Берлин - идеальный город для изображения пар. Это город непрекращающихся перемен".

Сегодняшний Берлин - это популярное направление для туристов со всего мира, и один из наиболее часто задаваемых ими вопросов: "Где стена?". Шенк хорошо помнит, как она постепенно исчезала с городского пейзажа.

Готфрид Шенк: "Когда я смотрю на некоторые снимки, я испытываю благодарность и счастье. Например, на стене в Штайнштюккене с опрокинутой сторожевой башней. Я всегда говорю себе, как красиво. Я помню эту стену и ту ситуацию. Сейчас этого нет, и мы свободны".

Бывший канцлер Вилли Брандт однажды сказал о воссоединении Восточной и Западной Германии: "Срастается то, что составляет единое целое". Берлин стал одним городом, и его архитектура показывает, что разница между Востоком и Западом сейчас почти незаметна, а где-то и совсем исчезла.

Готфрид Шенк: "После падения стены Восток оставался по-настоящему аутентичным. Так продолжалось на протяжении всех 90-х. Но потом началась реконструкция восточной части. Серые и полуразрушенные фасады домов были отремонтированы. Но в головах людей этот процесс еще не закончен".

С падением стены ГДР исчезла. Но многие живут воспоминаниями об этой стране. Так называемые дети воссоединения, родившиеся незадолго до 1989 года, никогда не знали бывшей ГДР, но все еще часто идентифицируют себя как выходцы из Восточной Германии.

Йоханнес Нихельманн, журналист: "Я считаю, что так называемая стена в головах, разделение на Восток-Запад, все еще существует среди молодежи".

Журналист Йоханнес Нихельманн - детя воссоединения. Он описывает в своей книге "Nachwendekinder: Die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen" то, как рос на крайне противоречивых историях из жизни в бывшей Восточной Германии. В рассказах родителей, бабушек и дедушек, жизнь в ГДР часто выглядела прекрасной.

Йоханнес Нихельманн: "С одной стороны, это описывалось как сплошной 40-летний отпуск на Балтийском море, где все было солнечно и приятно. С другой - то, что писали в СМИ: 40 лет тюрем Штази, колючей проволоки и вообще все было плохо. Но должно быть что-то между праздником Балтийского моря и тюрьмой Штази. Я думаю, что обо всем, что было посередине, мы слишком мало говорили в семьях, в восточногерманском обществе и в средствах массовой информации".

Нарушить молчание в семьях, чтобы лучше понять прошлое... Что касается будущего, то, по словам Нихельмана, было бы полезно перестать постоянно упоминать Восток и Запад и проводить между ними различия.

Йоханнес Нихельманн: "Я считаю, что мы должны рассматривать все стоящие перед нами проблемы как общегерманские, будь то крайние правые, последствия глобализации, структурные изменения или эмиграция. Они существуют во всей Германии, но очень часто их приписывают исключительно восточногерманской экзотике".