Джон Уотерс: "не голосуйте за кандидатов со странными причёсками"

Одним из главных гостей Международного кинофестиваля в Салониках стал известный американский режиссёр и писатель Джон Уотерс. На этом событии ему вручают награду "Золотой Александр"Джон Уотерс перестал снимать картины в 2004 году. "Папа трэша" и автор ряда культовых картин на фестивале выступил с комедийным стэндапом "Этот грязный мир".

В интервью телеканалу Euronews он рассказал о творчестве и жизни в США:

Скучаю ли я по съемкам? Не очень. Я снял 17 фильмов. Их все время перевыпускают. У компании Criterion вышли новые версии "Множественных маньяков" и "Женских проблем", недавно появился релиз "Полиэстера" "Лак для волос", "Плакса" — стали мюзиклом. Я не скучаю, но повторил бы. У меня были контракты, но фильмы не вышли. Мне заплатили за то, чтобы я написал сценарии. Четыре разных фильма. Но я могу рассказывать истории. Я делаю это в своих книгах. И мои книги сегодня даже популярнее, чем мой последний фильм. Так что я иду туда, где у меня будет больше поддержки, чтобы рассказывать истории

73-летний режиссёр говорит о разделённости американского общества и не скрывает сарказма по отношению к президенту Дональду Трампу.