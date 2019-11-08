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Джон Уотерс: "не голосуйте за кандидатов со странными причёсками"

Джон Уотерс: "не голосуйте за кандидатов со странными причёсками"
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  Ирина Шелудкова 
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Одним из главных гостей Международного кинофестиваля в Салониках стал известный американский режиссёр и писатель Джон Уотерс. На этом событии ему вручают награду "Золотой Александр"Джон Уотерс перестал снимать картины в 2004 году. "Папа трэша" и автор ряда культовых картин на фестивале выступил с комедийным стэндапом "Этот грязный мир".

В интервью телеканалу Euronews он рассказал о творчестве и жизни в США:

Скучаю ли я по съемкам? Не очень. Я снял 17 фильмов. Их все время перевыпускают. У компании Criterion вышли новые версии "Множественных маньяков" и "Женских проблем", недавно появился релиз "Полиэстера" "Лак для волос", "Плакса" — стали мюзиклом. Я не скучаю, но повторил бы. У меня были контракты, но фильмы не вышли. Мне заплатили за то, чтобы я написал сценарии. Четыре разных фильма. Но я могу рассказывать истории. Я делаю это в своих книгах. И мои книги сегодня даже популярнее, чем мой последний фильм. Так что я иду туда, где у меня будет больше поддержки, чтобы рассказывать истории

73-летний режиссёр говорит о разделённости американского общества и не скрывает сарказма по отношению к президенту Дональду Трампу.

"Складывается ощущение, что сейчас в Америке идёт гражданская война. Думаю, что победу на выборах можно одержать с перевесом в один голос, что было бы страшно. И каждая из сторон будет утверждать, что он украден. А Дональд Трамп всё равно не уйдет из Белого дома. Мы должны будем направить туда танки, чтобы вытащить и мне как скрытому анархисту будет забавно за этим наблюдать. Так что время сложное, и в других странах тоже. Все эти фашисты со странными причёсками — в Северной Корее, Великобритании, и Трамп. У них у всех странные причёски. Почему? И это справедливо для любой страны — не голосуйте на выборах за кандидата со странной причёской, потому что он тоже окажется сторонником правой идеологии".

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