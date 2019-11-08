В Иране сбит иностранный беспилотник

Иранские силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат, принадлежавший другому государству. Инцидент произошел на юго-западе страны, около порта Махшахр, расположенного на берегу Персидского залива.
Губернатор провинции Хузестан Голамреза Шариати сообщил, что специалисты изучают обломки дрона. Результаты будут объявлены позднее.
Пресс-служба Центрального командования американских ВС заявила, что сбитый в Иране беспилотник не принадлежит США. "Сообщения о якобы сбитом американском беспилотнике неверны", - отмечается в обнародованном документе.