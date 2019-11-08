Кто в ЕС счастливее всех

Бельгия, Нидерланды, Австрия и Финляндия. Именно в этих странах, по данным Евростата, чувствуют себя счастливыми подавляющее большинство жителей. Опрошенные социологами европейцы оценивали свое материальное положение, личные отношения с другими людьми, и свою жизнь в целом. Результаты исследования для некоторых бельгийцев не стали сюрпризом:

"Да безусловно, мы должны быть в этом списке на самом верху. Ну, возможно, не самые счастливые, но одни из самых счастливых граждан Европы, да!"

"Вполне вероятно, что бельгийцы чувствуют себя лучше других европейцев. Возможно, потому, что они склонны к компромиссам и принимают различные ситуации такими какие они есть. Не знаю, как насчет больших ожиданий и надежд, но человек всегда стремиться к счастью".

"Вот сейчас я лично чувствую себя вполне довольной жизнью. Сказать, что так ощущают себя все бельгийцы, думаю, будет неправдой. Я полагаю, счастье сводится к тому насколько ты удовлетворен своей жизнью и насколько самодостаточен".

"У нас демократическое правительство, а такое есть не во всех странах мира. Нам повезло, что мы можем свободно высказывать свои мысли и не попасть при этом за решетку, или что-то в этом роде. Конечно, мы счастливы, только, возможно не всегда это осознаем".