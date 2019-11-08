Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг выступит против Трампа

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг может побороться за пост президента США. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на советника и ближайшее окружение миллиардера.

В 2016 году он отказался от личного участия в предвыборной гонке, усилив, при этом, финансовую поддержку демократов. В частности, те получили от него 110 млн долларов на проведение избирательной кампании в ходе "промежуточных выборов" в Конгресс.

Но ситуация изменилась, заявляет 77-летний предприниматель. Сегодня его однопартийцы, в частности, возможные кандидаты в президенты бывший вице-президент Джо Байден и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, слишком слабы. Высок риск, что после голосования в ноябре 2020 года Дональд Трамп останется в Белом доме. Его же Блумберг называет не иначе, как "угрозой для нации".

Сообщается, что миллиардер может уже на этой неделе подать документы для участия в "праймериз" демократов в штате Алабама. Блумберг занимает 9-е место в рейтинге богатейших бизнесменов по версии Forbes. Его состояние оценивается примерно в $55,5 млрд.