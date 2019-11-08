Мальчик вернулся в Италию после 5 лет жизни с боевиками ИГИЛ

11-летний мальчик Элвин, чья мать пять лет назад присоединилась к группировке "Исламское государство" и увезла его в Сирию, вернулся домой в Италию.

В римском аэропорту Леонардо да Винчи его встречали отец, албанец, живущий в северной Италии, и две старшие сестры.

Спускаясь с трапа самолета мальчик хромал из-за полученной в результате взрыва травмы.

Мария Хосе Фальчиккия, сотрудник полиции

"Все эти годы отец и сестры думали, что Элвин мертв. У них не было никаких известий. Как-то он подошел к сотруднику Красного Креста из лагеря Аль-Холь и сказал, что очень хочет, чтобы папа забрал его домой"

Мать мальчика, ее новый муж и их общий ребенок погибли в результате взрыва. За пять лет вдали от дома Элвин забыл итальянский язык, но говорит по-арабски и немного по-албански, сообщил представитель полиции.