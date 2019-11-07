Нил Янг о климате и человечестве

Канадский певец, гитарист и автор песен Нил Янг вновь собрал свою группу Crazy Horse, чтобы представить публике 39-й студийный альбом Colorado.

Новое детище 73-летнего музыканта - о проблеме изменения климата и необходимости срочно этому противодействовать, а также о царящих в сегодняшнем мире разделении и ненависти.

"Это очень человечный альбом, - говорит музыкант. - Он повествует о чувствах и мире, в котором мы живем. Ну и обо всем, что нуждается в полной перезагрузке. Знаете, когда они говорят о "новом зеленом курсе" и прочем, то подчеркивают, как это дорого и насколько нереалистично. Но нереалистично НЕ тратить столько денег и игнорировать происходящее... Многие из этих людей проживут максимум 15 лет. Они заработают столько денег, сколько смогут, и уберутся из этого мира. Теперь наше лидерство, типа - после нас хоть потом, вот что они думают"...

В октябре поклонниками также представили документальный фильм "Горные вершины" (Mountaintop) по названию поместья Янга, создатели которого заглянули за кулисы нового альбома. По мнению музыканта, единение - ключ к решению стоящих перед человечеством проблем.

"Черные и белые дети должны собраться вместе, чтобы вместе начать решать проблемы, - говорит Нил Янг. - Потому что они важны для всех нас, для каждого из нас. До сих пор те, кто нами руководят, сталкивали нас лбами, чтобы ослабить"...

Mountaintop можно будет увидеть в избранных кинотеатрах Европы и Южной Америки с 28 ноября. Ну а в следующем году Нил Янг, несмотря на возраст, намерен отправиться в мировое турне.